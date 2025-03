Trump obraża, Musk zabiega o kontrakty

Trump obraża, Musk stara się o kontrakty

Z kolei Lesotho amerykański prezydent obraził, mówiąc, że "nikt nie słyszał o tym kraju". Tam właśnie Musk zabiega o dziesięcioletnią licencję na działalność dla swojej spółki. W Nigerii, która w 2023 r. jako pierwsza w Afryce podpisała umowę z Muskiem, a która boleśnie odczuła odcięcie amerykańskiej pomocy, Starlink napotkał poważne problemy. W ubiegłym roku, bez jakichkolwiek konsultacji, firma podniosła o 100 proc. cenę za oferowane usługi. Po podwyżce internet w Nigerii stał się droższy niż w większości krajów Europy i trzeba obecnie za niego płacić 46 dolarów. Jeszcze droższy jest w biednym Eswatini, gdzie miesięczny abonament wynosi ponad 50 dolarów. W Liberii, jednym z najbiedniejszych krajów świata, nie jest on dużo tańszy, miesięczny koszt za usługę oferowaną przez Starlink to 40 dolarów. Do tej kwoty trzeba dodać koszty zakupu diesla potrzebnego do pracy generatora prądu, bez którego internet jest bezużyteczny.