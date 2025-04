- Stany Zjednoczone to coś więcej niż kraj. To marka, niezależnie od tego, czy mówimy o naszej kulturze, sile finansowej czy militarnej - powiedział Griffin podczas konferencji Semafor World Economy Summit w Waszyngtonie.

- To była aspiracja dla większości świata. A teraz niszczymy tę markę - podkreślał założyciel jednego z największych funduszy hedgingowych na świecie.

Griffin: niszczymy markę USA

Griffin dodał, że inwestorzy obawiają się lokowania kapitału w Stanach Zjednoczonych. W szczególności miałoby to dotyczyć amerykańskich obligacji skarbowych . Zdaniem miliardera wprowadzone przez Donalda Trumpa cła zachwiały wiarą biznesu w to, że Ameryka pozostanie zaufanym i racjonalnym aktorem na globalnych rynkach finansowych.

- Wcielmy się w konsumenta. Ile razy kupujemy dany produkt, ponieważ ufamy marce? - zastanawiał się Griffin. - Na rynkach finansowych żadna marka nie może się równać z marką amerykańskich papierów skarbowych, siłą dolara amerykańskiego oraz wiarygodnością kredytową amerykańskich papierów wartościowych. Żadna marka się do niej nie zbliżyła. Naraziliśmy tę markę na ryzyko - komentował.

Kolejny krytyczny głos

To już kolejny taki krytyczny głos ze strony biznesu. CNN przypomina, że coroczny list prezesa JPMorgan Chase Jamiego Dimona, w którym podkreślał, że "niezwykła pozycja Ameryki na świecie została zbudowana na sile jej gospodarki, wojska i moralności". Zdaniem Dimona pozycję USA może podważyć jednak polityka zagraniczna i gospodarcza Donalda Trumpa.

- Idea "America First" nie jest zła, o ile nie prowadzi do izolacji Ameryki - powiedział Dimon. - Jeżeli sojusze wojskowe i gospodarcze Zachodu ulegną rozpadowi, to nieuchronnie ucierpi na tym także Ameryka - podkreślał.