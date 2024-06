Donald Trump założył konto na popularnej platformie. Kiedyś sam chciał jej zabronić

Donald Trump , były prezydent Stanów Zjednoczonych , ubiegający się właśnie o reelekcję jako republikański kandydat, założył konto na popularnej w sieci platformie TikTok - informuje agencja Reuters. Dodając, że w ciągu niespełna tygodnia obecności, zaczęło go obserwować blisko 3 mln osób.

Wybory na prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Kampanie w social mediach

Decyzja o dołączeniu do platformy TikTok może pomóc byłemu prezydentowi w dotarciu do młodszych wyborców w jego kampanii do Białego Domu. Donald Trump rywalizuje z urzędującym Demokratą Joe Bidenem przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 5 listopada.