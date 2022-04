Discovery i AT&T sfinalizowały transakcję dotyczącą WarnerMedia

Discovery, Inc. oraz AT&T Inc. ogłosiły finalizację transakcji, w wyniku której doszło do połączenia WarnerMedia i Discovery. Efektem fuzji jest powstanie wiodącego podmiotu na globalnym rynku mediów i rozrywki. Warner Bros. Discovery, Inc. będzie notowane na giełdzie Nasdaq pod symbolem "WBD" od momentu jej otwarcia w poniedziałek, 11 kwietnia.

Warner Bros. Discovery będzie oferować różnorodne treści własne i licencjonowane, dostępne w telewizji, kinach, a także na platformach streamingowych. Nowa oferta łączy w sobie wysokiej jakości formaty rozrywkowe, relacje sportowe i programy informacyjne, dostarczane dotychczas przez WarnerMedia, oraz znakomite treści non-fiction, międzynarodową rozrywkę i sport, znane z kanałów Discovery - w tym treści nadawane m.in. w ramach Discovery Channel, discovery+, Warner Bros. Entertainment, CNN, CNN+, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, Investigation Discovery, TLC, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies.

"Dzisiejsze wydarzenie to kamień milowy nie tylko dla Warner Bros. Discovery, ale również dla naszych akcjonariuszy, dystrybutorów, reklamodawców, partnerów kreatywnych, oraz - co najważniejsze - dla naszych odbiorców na całym świecie" - podkreśla David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery. "Dzięki połączeniu naszych potencjałów i różnych modeli biznesowych, Warner Bros. Discovery zaoferuje widzom zróżnicowane i najpełniejsze portfolio treści - dostępnych w kinach, telewizji i na platformach streamingowych. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zaproponować naszym odbiorcom bogactwo formatów, a połączenie naszych firm będzie sprzyjać ich dalszemu rozwojowi, jednocześnie spełniając oczekiwania naszych akcjonariuszy. Z ogromnym entuzjazmem podchodzę do współpracy naszych zespołów i rozwoju Warner Bros. Discovery jako miejsca, gdzie rodzić się będą nowe, fascynujące historie" - dodaje.

- Stoimy u progu epokowych wyzwań w komunikacji, a tym samym rozpoczynamy nową erę w historii AT&T - powiedział John Stankey, CEO AT&T. - W związku z finalizacją naszej transakcji, planujemy rekordowe inwestycje w rozwój obszarów takich jak 5G i światłowody, które cechuje wysoka dynamika wzrostu. Jednocześnie chcemy być liderem na amerykańskim rynku szerokopasmowym. Pragniemy również zwiększyć nacisk na zwrot inwestycji dla naszych akcjonariuszy. Będziemy inwestować w rozwój, poprawiać bilans finansowy i obniżać wysokość zadłużenia, jednocześnie oferując wysokie dywidendy, dzięki czemu nasze akcje należą do najlepszych pod tym względem na amerykańskim rynku - podkreślił.

- Dzięki połączeniu z WarnerMedia Discovery zyskuje utalentowany i innowacyjny zespół. Powstaje nowa, prężnie rozwijająca się organizacja o globalnym zasięgu i kompetencjach pozwalających stać na czele transformacji, która ma obecnie miejsce na rynku mediów i rozrywki, dystrybucji skierowanej bezpośrednio do konsumentów (direct-to-consumer) oraz całej branży technologicznej. Połączenie tych dwóch spółek wzmocni także ugruntowaną i wiodącą pozycję WarnerMedia w świecie mediów i streamingu, a nasi akcjonariusze zyskają znaczący udział w Warner Bros. Discovery i jej przyszłych sukcesach. Z niecierpliwością czekamy na efekty pracy zespołu WBD, który będą tworzyć najlepsi specjaliści w branży - dodał Stankey.

Zgodnie z postanowieniami umowy, która została zawarta w formie Reverse Morris Trust, w momencie finalizacji transakcji AT&T otrzymała 40,4 mld USD w gotówce, a WarnerMedia zachowa część swojego zadłużenia. Akcjonariusze AT&T otrzymali dodatkowo 0,241917 udziałów w WBD za każdą akcję AT&T posiadaną przez nich w momencie finalizacji transakcji. Łącznie akcjonariusze AT&T otrzymali 1,7 mld udziałów w WBD, co stanowi 71% wszystkich akcji WBD. Pozostała część udziałów nowej spółki należy do dotychczasowych akcjonariuszy Discovery. Oprócz nowych udziałów w WBD, akcjonariusze AT&T posiadają tę samą liczbę akcji AT&T, co w momencie finalizacji transakcji.

