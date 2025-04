Cła Trumpa jednoczą Kanadę. Jest jednak wyjątek

Nawet 30 proc. mieszkańców Alberty, ankietowanych przez firmę Angus Reid, poparłoby secesję w razie wygranej Liberałów. Alberta z 5 mln mieszkańców jest czwartą prowincją co do liczby mieszkańców, a premierka Alberty Danielle Smith znana jest z dobrych kontaktów z trumpowskim MAGA (Make America Great Again). Według sondaży z pierwszej połowy kwietnia, Liberałowie mogą liczyć na utworzenie rządu większościowego.

Alberta a działania Trumpa

Populiści mówią o separacji

Na początku kwietnia br. w dzienniku "Globe and Mail" ukazał się tekst konserwatywnego polityka Prestona Manninga. W latach 80. utworzył on Reform Party, która po połączeniu się z Progresywnymi Konserwatystami stworzyła obecną Partię Konserwatywną. Reform Party odwoływała się do wyborców w zachodniej Kanadzie, jest uznawana za partię populistyczną. Manning napisał, że "wyborcy muszą uznać, że głosowanie na Carneya jest głosem za secesją zachodniej Kanady". Uzasadniał to niezadowoleniem prowincji Alberta i Saskatchewan z podejścia Partii Liberalnej do wydobywania surowców naturalnych i twierdził, że ta niechęć może rozszerzyć się na Kolumbię Brytyjską, Manitobę i kanadyjską północ.