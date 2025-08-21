Cła Trumpa zostaną obniżone. USA i UE ze wspólnym oświadczeniem

21 sierpnia 2025, 15:53
Źródło:
PAP
W czwartek Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły wspólne stanowisko w sprawie ceł. Taryfy na europejskie samochody spadną do 15 procent, a w przypadku towarów takich jak części samolotowe czy leki generyczne zostaną zredukowane do zera. Cła na alkohole pozostaną natomiast bez zmian.

Wypracowanie wspólnego oświadczenia zapowiedzieli prezydent USA Donald Trump i szefowa KE Ursula von der Leyen podczas spotkania pod koniec lipca w Szkocji. USA częściowo zrealizowały postanowienia ogłoszone po tamtej rozmowie, wprowadzając stawkę 15 proc. na większość towarów importowanych z UE. Nadal jednak cła na europejskie auta wynosiły 27,5 proc. (25 proc. plus stawka przewidziana przez Światową Organizację Handlu - WTO).

Niższe cła na europejskie auta

W następstwie uzgodnionego przez obie strony porozumienia USA mają obniżyć cła na europejskie samochody do 15 proc. Komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz zapowiedział, że niższe cła na auta będą obowiązywać z mocą wsteczną. Stawka 15 proc. obejmie samochody sprowadzone z UE do Stanów Zjednoczonych od 1 sierpnia, jeśli KE do końca sierpnia zaproponuje niższe cła na niektóre amerykańskie towary przewidziane w oświadczeniu.

Uzgodnienia USA i UE w sprawie cełCliff Day / Shutterstock.com

W dokumencie tym czytamy, że "UE zamierza znieść cła na wszystkie towary przemysłowe z USA oraz zapewnić preferencyjny dostęp do rynku dla szerokiej gamy amerykańskich owoców morza i produktów rolnych, w tym orzechów drzewnych, produktów mlecznych, świeżych i przetworzonych owoców i warzyw, żywności przetworzonej, nasion, oleju sojowego oraz mięsa wieprzowego i mięsa bizona".

Zerowe cła na samoloty i leki

Z kolei - zgodnie z oświadczeniem - od 1 września USA wprowadzą zerowe stawki celne m.in. na korek, samoloty i części samolotów oraz leki generyczne. Oznacza to, że będą obowiązywać jedynie cła funkcjonujące w ramach WTO.

Ponadto do 2028 r. UE kupi od USA skroplony gaz ziemny, ropę naftową i produkty energii jądrowej o wartości 750 mld dolarów. Unia kupi także amerykańskie układy scalone AI o wartości 40 mld dolarów.

UE deklaruje zakup sprzętu wojskowego

Po rozmowie z von der Leyen w lipcu Trump ogłosił, że UE zakupi także sprzęt wojskowy o wartości 600 mld dolarów. W oświadczeniu nie ma tej kwoty. "UE planuje znacząco zwiększyć zakupy sprzętu wojskowego i obronnego w USA przy wsparciu i ułatwieniach ze strony amerykańskiego rządu" - napisano.

W oświadczeniu czytamy też, że obie strony zobowiązały się do współpracy w celu ograniczenia lub wyeliminowania barier pozataryfowych, m.in. w sektorze motoryzacyjnym. "USA i UE zamierzają zaakceptować i wzajemnie uznawać swoje standardy" - podkreślono.

Szefczovicz na konferencji prasowej w Brukseli podkreślił, że w odróżnieniu od innych krajów 15-proc. stawka na większość towarów z UE jest całkowita, tj. uwzględnia również funkcjonujące w ramach WTO stawki. Jak dodał, UE udało się także zabezpieczyć cło w wysokości 15 proc. na leki, czipy i drewno, a więc towary strategiczne, wobec których USA planują osobną politykę celną.

Brak porozumienia w sprawie alkoholu

Komisarz ds. handlu poinformował, że na razie nie ma porozumienia w sprawie zwolnienia z ceł wina, napojów spirytusowych i piwa, o co KE zabiegała w ostatnich tygodniach w rozmowach z Waszyngtonem. Nie wykluczył, że uda się wynegocjować niższe stawki w przyszłości.

Jak dodał, UE i USA zobowiązały się w oświadczeniu, że uwzględnią "także inne sektory i produkty, które mają znaczenie dla ich gospodarek i łańcuchów wartości", w wykazie produktów, do których miałyby zastosowanie wyłącznie stawki przewidziane przez WTO.

- KE zobowiązuje się do rozszerzenia sektorów (zwolnionych z ceł - red.). Wina, napoje spirytusowe i piwo to jeden z tych sektorów, drugim jest stal i aluminium. Wierzymy bowiem, że przyniesie to korzyści po obu stronach Atlantyku - podkreślił.

W sprawie stali i aluminium oświadczenie przewiduje, że UE i USA "zamierzają rozważyć możliwość współpracy mającej na celu zabezpieczenie swoich rynków krajowych przed nadwyżkami mocy produkcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych łańcuchów dostaw między nimi, w tym poprzez rozwiązania w zakresie kontyngentów taryfowych".

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Cliff Day / Shutterstock.com

Cła Donalda TrumpaUSAUnia Europejska
