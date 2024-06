Chiny mają rozmawiać z Unią Europejską w sprawie nowych ceł

Stwierdził, że jest to pierwszy krok i konieczne będą kolejne. - Jest daleko do końca, ale przynajmniej jest to pierwszy krok, który wcześniej nie był możliwy - dodał.

Tymczasowe cła UE

Tymczasowe cła UE w wysokości do 38,1 proc. na importowane chińskie pojazdy elektryczne mają obowiązywać do 4 lipca, a dochodzenie ma trwać do 2 listopada, kiedy to mogą zostać nałożone ostateczne cła, zwykle na pięć lat - wyjaśnił amerykański portal.