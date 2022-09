Szefowa MFW ostrzega: może dojść do niepokojów społecznych

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa powiedziała, że sroga zima może doprowadzić do niepokojów społecznych w Europie. Jak zauważyła, inwazja Rosji na Ukrainę już doprowadziła do "strasznych" konsekwencji gospodarczych i podsyca obawy przed recesją na Starym Kontynencie.

Dyrektor zarządzająca MFW powiedziała, że obecna sytuacja oznacza, iż Europejski Bank Centralny musi starannie rozważyć kwestię sposobu swojej walki z inflacją, będąc jednocześnie "świadomym konieczności utrzymania gospodarki w ruchu".

- Z pewnością istnieje obawa przed recesją w niektórych krajach; nawet jeśli nie jest to recesja, to tak może to być w ciągu najbliższej zimy postrzegane - zauważyła Kristalina Georgiewa, cytowana przez Agencję Reutera.

- Jeśli matka natura zdecyduje się nie współpracować, a zima będzie rzeczywiście surowa, może dojść do pewnych niepokojów społecznych - dodała szefowa MFW.

Widmo kryzysu energetycznego

Pośrednią konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę jest widmo kryzysu energetycznego w Europie. Ograniczenia dostaw rosyjskiego gazu na Stary Kontynent, wzrost ceny tego surowca przy jednoczesnych podwyżkach cen energii elektrycznej powodują, że kraje Europy z obawą czekają na nadchodzącą zimę.

Komisja Europejska zaproponowała obowiązkowe ograniczenie zużycia prądu. Według Brukseli może to wpłynąć na ceny energii elektrycznej i doprowadzić do "ogólnego uspokojenia rynku". Aby rozwiązać kwestię najdroższych godzin zużycia energii elektrycznej, w ciągu których wytwarzanie energii w elektrowniach opalanych gazem ma znaczący wpływ na cenę, KE proponuje wprowadzenie obowiązku redukcji zużycia energii elektrycznej o co najmniej 5 proc. w wybranych godzinach szczytu cenowego.

Komisja proponuje również, aby państwa członkowskie dążyły do zmniejszenia ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną o co najmniej 10 proc. do 31 marca 2023 roku. Na potrzeby osiągnięcia tego zmniejszenia mogą one wybrać odpowiednie środki, obejmujące na przykład rekompensaty finansowe.

Rzecznik rządu Piotr Mueller zapowiedział na Twitterze, że w czwartek mamy poznać szczegóły dotyczące ochrony przed podwyżkami cen energii w Polsce. W środę odbyło się spotkanie szefa rządu z ministrami w tej sprawie.

Autor:mb/dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes