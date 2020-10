Wielka Brytania i UE chcą przerwać impas w negocjacjach. "Potrzebny będzie ruch obu stron"

W oświadczeniu napisano, że brytyjski rząd dokładnie przeanalizował słowa Michela Barniera, skierowane do Parlamentu Europejskiego i jako że jest on głównym negocjatorem UE, uznaje je za wiążące.

Przypomniano też, że zarówno Johnson, jak i Michael Gove, minister odpowiedzialny za przygotowanie do wyjścia Wielkiej Brytanii z okresu przejściowego, wyjaśnili w ostatnich dniach, że potrzebna jest zasadnicza zmiana podejścia ze strony UE w stosunku do tego, co pokazano w poprzednich tygodniach.

"Dali jasno do zrozumienia, że UE musi poważnie traktować intensywne rozmowy we wszystkich kwestiach i doprowadzenie negocjacji do końca. Jasno powiedzieli również, że UE musi po raz kolejny zaakceptować fakt, że ma do czynienia z niezależnym i suwerennym krajem i że każda umowa będzie musiała być zgodna z tym statusem" - przypomniano.