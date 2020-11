Boeing 737 MAX może wrócić na europejskie niebo od stycznia

Jest prawdopodobne, że w naszym przypadku podejmiemy decyzje zezwalające na powrót do służby samolotów Boeing 737 MAX w styczniu - poinformował w sobotę szef Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej Patrick Ky. Podkreślił, że rozpoczęto "przygotowania do tej decyzji".

- Wszystkie te badania mówią nam, że 737 MAX może wrócić do służby. Zaczęliśmy przygotowania do tej decyzji - powiedział. - Jest prawdopodobne, że w naszym przypadku podejmiemy decyzje zezwalające na powrót do służby w styczniu - dodał.

"Dobra wiadomość"

Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski przekazał PAP, że zgoda FAA na przywrócenie B737 MAX do latania "to dobra wiadomość".

Jedna z najważniejszych decyzji w sprawie Boeinga

Dwie katastrofy

Wszystkie samoloty 737 MAX, będące w posiadaniu linii lotniczych na całym świecie, zostały wycofane z eksploatacji do czasu uzyskania nowego certyfikatu dopuszczającego je do lotów z pasażerami.

Komisja transportu amerykańskiej Izby Reprezentantów we wrześniu br. opracowała raport, dotyczący Boeingów 737 MAX. We wnioskach stwierdzono, że władze koncernu ukrywały przed regulatorami i liniami lotniczymi kluczowe informacje na temat samolotów tego typu, co doprowadziło do dwóch katastrof.