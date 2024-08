Nie zgadza się, by pracownicy wychodzili po kawę. Mają "cieszyć się pracą" na miejscu

Wyjście z biura po kubek kawy? Zdaniem Chrisa Ellisona, dyrektora zarządzającego w australijskiej firmie górniczej Mineral Resources, to za duży koszt dla pracodawcy. Prezentując wyniki finansowe stwierdził, że chce "trzymać personel w biurze przez cały dzień" i "nie chce by opuszczali budynek".

Dyrektor zarządzający firmy górniczej Mineral Resources prezentując wyniki finansowe swojej firmy stwierdził, że pracownicy opuszczający biuro, by kupić kubek kawy kosztują zbyt dużo pieniędzy. Powiedział, że chce "trzymać personel w biurze przez cały dzień" oraz, że "nie chcę by opuszczali oni budynek".

By pracownicy mogli cieszyć się pracą

W głównej siedzibie spółki w australijskim mieście Perth znajduje się restauracja, siłownia, a pracownicy na miejscu mają dostęp do dziewięciu psychologów. Jak podaje BBC w budynku znajdują się także "inne udogodnienia zaprojektowanie tak, aby zachęcać pracowników do pozostawania w biurze". "Mamy wiele różnych benefitów, które zapewniliśmy" - powiedział Ellison, który utrzymuje rygorystyczny "zakaz pracy z domu".

- Dlaczego to zrobiłem? Bo kiedy przychodzą tu z samego rana, to chcę ich mieć u siebie przez cały dzień. Nie chcę, by wychodzili z budynku. Nie chcę, żeby szli do kawiarni po kawę. Kilka lat temu zorientowaliśmy się ile to kosztuje – powiedział.