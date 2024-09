Rodzice osób z niepełnosprawnością zmuszeni do zwrotu pieniędzy. "Ogromna niesprawiedliwość"

Nowe przepisy

- Osoba niepełnosprawna, dorosła może wystąpić o to świadczenie wspierające, ale gdy ona o nie wystąpi, to rodzic zostaje po prostu bez żadnego swojego jakiegokolwiek dochodu. I na przykład teraz kolokwialnie mówiąc, ja bym była na utrzymaniu dziecka niepełnosprawnego, co jest niedorzeczne, ponieważ syn musiałby opłacić asystenta, rehabilitację, a niestety na moje utrzymanie tych pieniędzy już by po prostu nie było - mówiła Maja Iwińska.

Problem dla wielu rodzin

"Ogromna niesprawiedliwość"

- Uważam to w ogóle za ogromną niesprawiedliwość, bo nie możemy pomagać osobom z niepełnosprawnością kosztem opiekunów. My nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby marginalizować instytucje opiekuna, bo przecież my nie oddajemy tych dzieci do ośrodków, do DPS-ów, tylko my dalej opiekujemy się nimi - mówiła posłanka.