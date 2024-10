Rząd w poniedziałek późnym wieczorem przyjął projekt noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Proponowane zmiany dotyczą między innymi prosumentów, którzy będą mogli rozliczać się w systemie net-billing.

W poniedziałek Rada Ministrów zajęła się projektem noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Autorem projektu jest resort klimatu i środowiska.

Jak zauważyła na portalu X minister Hennig-Kloska, przyjęte na posiedzeniu rządu projekty zostały napisane w resorcie klimatu i środowiska.

Minister zaznaczyła, że projekt noweli ustawy o OZE wspiera prosumentów dając im lepsze warunki rozliczeń domowych instalacji fotowoltaicznych, skraca terminy wydawania zezwoleń i decyzji, by przyspieszyć inwestycje w OZE, wprowadza też ulgi dla przemysłu energochłonnego.

Hennig-Kloska dodała, że projekt ustawy wodorowej daje możliwości zastosowania w Polsce wodoru jako paliwa.

"Prezent na rocznicę wyborów 15 października? Dla mnie to dwa ważne projekty ustaw przyjęte właśnie na posiedzeniu rządu, które napisaliśmy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska" - podkreśliła minister.

KPRM poinformowała, że projekt przewiduje też, że "ulgi dla odbiorców energochłonnych zostaną dostosowane do unijnych wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią". Zaktualizowana zostanie także lista sektorów objętych systemem wsparcia i zwiększy się liczba firm, które będą mogły korzystać z ulg.

Zapowiedziano, że kontynuowane będą programy wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE do 1 MW, w formule zgodnej z przepisami UE: od 1 stycznia 2026 roku, prawo do gwarantowanego odbioru energii przez sprzedawcę zobowiązanego oraz zwolnienie z obciążeń dotyczących bilansowania handlowego będzie dotyczyło wytwórców w instalacjach o mocy poniżej 200 kW. W okresie przejściowym, czyli od wejścia w życie nowych przepisów do 31 grudnia 2025 roku, takie prawo będzie przysługiwało wytwórcom w instalacjach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 400 kW.

W komunikacie podano też, że skrócą się terminy wydawania zezwoleń i decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji OZE wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła, urządzeń oraz instalacji niezbędnych do przyłączenia instalacji OZE do sieci. Dotyczy to także nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu instalacji OZE. Docelowo, łączny czas trwania procedur inwestycyjnych (administracyjnych) ma się zmniejszyć z 356-416 dni do 149 dni.

Zmiany w OZE. Propozycje resortu klimatu

Nowe przepisy mają dotyczyć czterech obszarów:

- zmian w systemie rozliczeń net-billing; - zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem unijnym; - przyśpieszenia wydawania zezwoleń w obszarze OZE; - zmian porządkujących w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

Proponowane zmiany w net-billingu

Net-billing polega na tym, że prosument sprzedaje nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii, a w razie potrzeby ją kupuje. Nie dostaje jednak pieniędzy do ręki, a rozliczenia następują za pośrednictwem konta prosumenckiego, z którego następuje zakup energii.

Według obecnych zasad obowiązujących od 1 lipca 2024 rozliczenie energii wprowadzanej do sieci jest tylko godzinowe, a zwrot wartości niewykorzystanej energii wprowadzonej do sieci wynosi do 20 proc. w danym miesiącu.

Nowela zakłada zmiany zasad rozliczania fotowoltaiki. Według nowych przepisów prosumenci będą mogli wybrać między miesięcznym a godzinowym systemem rozliczeń w ramach net-billingu. Przy rozliczaniu godzinowym będzie można otrzymać wyższy zwrot (30 proc.) za niewykorzystaną energię wprowadzoną do sieci, ale nie będzie można wrócić do rozliczenia miesięcznego. Przy rozliczeniu miesięcznym zwrot będzie wynosił 20 proc.

Pozostałe propozycje zmian w OZE

Dzięki proponowanym zmianom szybsze ma być instalowanie i projektowanie wybranych źródeł OZE. Chodzi o panele fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła, urządzenia i instalacje niezbędnych do przyłączenia do sieci oraz remont, odbudowę, przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę instalacji OZE.

Resort klimatu chce też zaktualizować listę sektorów uprawnionych do ulg dla energochłonnych odbiorców, w zgodności z unijnymi wytycznymi. Proponowane są dwa poziomy ulg: w wysokości 85 proc. dla sektorów narażonych na szczególnie ryzyko ucieczki emisji oraz 75 proc. dla pozostałych firm.

