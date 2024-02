Zakaz dla e-papierosów. Wiceminister o terminie

Zakaz sprzedaży e-papierosów może zostać wprowadzony w ciągu najbliższych miesięcy. Idealnie byłoby, gdyby udało się to zrobić do wakacji - przekazał wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. - Są złowieszczo fajne, wyglądają jako coś atrakcyjnego, a to są urządzenia, które służą rozpoczęciu nałogu - podkreślił.

Konieczny pytany w radiowej Jedynce o to, kiedy może zostać wprowadzony zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów, odpowiedział: - Sądzę, że w ciągu najbliższych miesięcy. Idealnie byłoby, gdyby udało się to zrobić do wakacji.

- Mamy dane statystyczne, że wzrasta ilość używania jednorazowych e-papierosów właśnie w okresie wakacyjnym, wówczas sprzedaż jest ogromna, dlatego że one są najbardziej popularne wśród młodych ludzi, wśród ludzi, którzy kupują chętnie te wyroby, dla których ich cena jest w miarę przystępna - zaznaczył.

E-papierosy. "Są złowieszczo fajne, wyglądają jako coś atrakcyjnego"

Zauważył, że urządzenia przykuwają uwagę kolorami, zapachem i smakiem. - Są złowieszczo fajne, wyglądają jako coś atrakcyjnego, a to są urządzenia, które służą rozpoczęciu nałogu i to bardzo złego, groźnego nałogu i to jeszcze w młodym wieku - podkreślił. - Jeśli chodzi o jednorazowe e-papierosy, to tutaj w moim odczuciu jedynie zakaz, i to dosyć twardy, może doprowadzić do sukcesu, bo inaczej producenci będą szukali luk, niedociągnięć w przepisach i to nie spełni swojej roli. Ja jestem za zakazem całkowitym tych jednorazowych e-papierosów - podkreślił wiceszef MZ.

Jak dodał, "pewnie jak już będziemy to prawo wprowadzali, to nie będzie to jeden przepis zakazujący tylko sprzedaży tych jednorazowych e-papierosów". - Tylko przy okazji też poruszymy inne kwestie antynikotynowe - zapowiedział.

Izabela Leszczyna: te papierosy to rzeczywiście plaga

W środę minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że rząd rozpoczyna prace nad zmianami dotyczącymi jednorazowych e-papierosów. Oceniła, że "te papierosy to rzeczywiście plaga".

- Będziemy chronić szczególnie młodych ludzi; w Ministerstwie Zdrowia, z Departamentem Zdrowia Publicznego i Lecznictwa rozpoczynamy właśnie prace nad tym, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów - przekazała Leszczyna, zaznaczając, że chciałaby zakazać sprzedaży takich papierosów.

Autorka/Autor:jr/ToL

Źródło: PAP