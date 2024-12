Zadłużenie Polski w górę. Potężne kwoty

Państwowy Dług Publiczny na koniec trzeciego kwartału 2024 roku wyniósł niemal 1,5 biliona złotych, co stanowi 42,3 procent PKB - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Zadłużenie liczone według metodologii unijnej wyniosło blisko 1,9 biliona złotych (53,5 procent PKB).

Resort finansów przekazał we wtorek, że Państwowy Dług Publiczny (PDP, liczony według metodologii krajowej) na koniec trzeciego kwartału 2024 r. wyniósł 1 bln 498 mld zł, co oznacza wzrost o 2,9 proc. kwartał do kwartału (+41,7 mld zł). W porównaniu z końcem 2023 r. PDP wzrósł o blisko 170 mld zł (+12,8 proc.).