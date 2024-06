"Projekt niekorzystny dla polskich mediów". Apel do posłów i senatorów

Wydawcy cyfrowi zrzeszeni w Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych przesłali we środę do posłów i posłanek list w sprawie ustawy implementującej dyrektywę UE o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

"Obecny projekt jest niekorzystny dla polskich mediów. Pogarsza ich sytuację i może w konsekwencji doprowadzić do upadku wielu firm medialnych. Może też zmusić je do funkcjonowania w modelu, w którym dostęp do wiarygodnych treści będzie wyłącznie płatny, co będzie stanowić zagrożenie dla fundamentalnych wartości demokratycznych, dla pluralizmu mediów, otworzy przestrzeń dla dezinformacji i manipulacji. Dla dobra Polski i demokracji nie możemy na to pozwolić" - piszą wydawcy.