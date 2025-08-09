Wyciek ropy z rurociągu PERN. Nie podano przyczyny

9 sierpnia 2025, 11:25
Źródło:
PAP
Doszło do niewielkiego wycieku ropy naftowej z rurociągu niedaleko Płocka - poinformował PERN. Jak dodała spółka w komunikacie, zdarzenie nie ma wpływu na dostawy do klientów.

Według PERN niewielki wyciek ropy naftowej został wykryty w piątek wieczorem na jednej z nitek wschodniego odcinka rurociągów w miejscowości Dobra (gmina Bodzanów).

Wyciek ropy niedaleko Płocka

"Wyciek zidentyfikowano na działce rolnej. Ropa naftowa nie była tłoczona w chwili zdarzenia z uwagi na brak planowych dostaw. Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców - przekazała w komunikacie spółka.

Po wykryciu wycieku surowca z magistrali na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe PERN oraz Państwowa Straż Pożarna, które zabezpieczyły teren. Awaria - jak zapewniła spółka - została usunięta, a fragment rurociągu na tym odcinku pozostanie czasowo wyłączony z eksploatacji do momentu pełnej oceny jego stanu technicznego.

Wyciek nie ma wpływu na dostawy

PERN zaznaczył, że bada przyczyny zdarzenia. "Pozostała infrastruktura PERN, w tym inne odcinki rurociągu, funkcjonują normalnie. Zdarzenie nie ma wpływu na bieżące dostawy do klientów" – przekazała spółka.

Jednocześnie PERN podkreślił, że o awarii powiadomione zostały służby ochrony środowiska. "Rozpoczęto działania zmierzające do usunięcia środowiskowych skutków awarii przez wyspecjalizowaną firmę" - dodała spółka.

Nie podano przyczyny wycieku

Rzecznik PERN Paweł Łukaszewicz powiedział, że służby spółki odkopały w miejscu wycieku fragment rurociągu, z którego doszło do wycieku ropy naftowej i zabezpieczyły uszkodzenie. Wkrótce rozpocznie się rekultywacja terenu.

- Przyczyny wycieku ustali ostatecznie nasza komisja. Na tę chwilę nie mamy informacji o tym, żeby na to zdarzenie mogły mieć wpływ jakiekolwiek czynniki zewnętrzne, czy to ludzkie czy też mechaniczne – dodał Łukaszewicz.

Ropa naftowa w PolscePAP

PERN i rurociągi w Polsce

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech: Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw płynnych.

PERN zarządza w Polsce siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych, ale też produktowych oraz posiada 19 baz paliw, których pojemność wynosi w sumie około 2,7 mln metrów sześc., a także cztery bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc. 

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pern.pl

Ropa naftowa
