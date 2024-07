Lasy Państwowe zawiadamiają prokuraturę. Chodzi o nowe mundury

Wojskowe mundury dla leśników

"Leśnicy są służbą paramundurową i zmiany w kierunku przekształcenia obowiązujących uniformów w mundury stricte wojskowe nie mają podstaw prawnych: leśnicy są zatrudniani w oparciu o stosunek pracy; zatrudnieni są objęci ubezpieczeniem powszechnym. Służba leśna nie funkcjonuje w oparciu o łańcuchy dowodzenia charakterystyczne dla służb mundurowych jak wojsko czy policja" - oceniał przedstawiciel stowarzyszenia Witold Ciechanowicz. W komunikacie dodano, że w ostatnich dniach do prokuratury zostało skierowane także zawiadomienie "w sprawie innych zakupów dokonywanych przez władze z nadania Solidarnej Polski". Zmianę umundurowania wprowadzono na podstawie rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. Nowy wzór munduru leśnika miał nawiązywać do leśnych tradycji mundurowych II Rzeczypospolitej. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2024 r., natomiast okres przejściowy obowiązywania dotychczasowych mundurów miał trwać do 31 grudnia 2025 r.