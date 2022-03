Soboń: Polacy pomagający uchodźcom otrzymają podatkowe wsparcie od rządu

Jakie zmiany w Polskim Ładzie?

- Są rozwiązania, które trzeba w tym systemie utrzymać – obecną wysokość kwoty wolnej, wyższej niż wcześniej, drugi próg podatkowy, który przez 12 lat nie był zmieniany, różnego rodzaju ulgi, takie jak PIT zero dla seniorów, ulgę rodzinną, ulgę dla przedsiębiorców. To wszystko jest czymś, co daliśmy podatnikom i co trzeba utrzymać – powiedział wiceminister finansów w Sejmie.