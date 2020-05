Rafał Trzaskowski odpowiada na słowa minister. "Sprawdziliśmy te dane. To farsa"

Minister Marlena Maląg poinformowała we wtorek na konferencji prasowej, że dotychczas do urzędów pracy w całym kraju trafiło 1,5 mln wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Pozytywnie rozpatrzono 913 tys. wniosków (61 procent) na łączną kwotę 4,55 mld zł.

Wnioski

- Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców to pomoc, która powinna bezproblemowo docierać do firm. Przygotowaliśmy prosty wniosek o udzielenie pożyczki, a procedury rozpatrywania wniosku przez urzędy zostały maksymalnie uproszczone - mówiła szefowa MRPiPS.

Maląg krytykuje Trzaskowskiego

Politycy Porozumienia zapraszają do "okrągłego stołu". Ratusz: on już się odbył

Politycy Porozumienia zapraszają do "okrągłego stołu". Ratusz: on już się odbył Zdaniem polityków partii Jarosława Gowina, władze Warszawy pozostawiły przedsiębiorców "samych sobie" w obliczu kryzysu finansowego. Ich zdaniem pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej są wypłacane opieszale i apelują o zwołanie "okrągłego stołu" z przedsiębiorcami. Warszawski ratusz odpowiedział, że wypłacił już ponad połowę przyznanych przez rząd środków, a "okrągły stół" już się odbył. PAP, tvnwarszawa.pl

- Chciałabym też odnieść do wypowiedzi (prezydenta Warszawy Rafała) Trzaskowskiego, który dzisiaj mówił o wiarygodności, zaufaniu. Z tym się zgadzam, że raz dane słowo jest bardzo cenne i trzeba je dotrzymywać. To robi nasz rząd - mówiła Maląg. Dodała, że rząd zrobił "wszystko, by pieniądze na pożyczki trafiły na czas do wszystkich urzędów pracy, także do urzędu pracy miasta stołecznego Warszawy".