We wtorek, 25 czerwca odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie Orlenu. Zarząd spółki przedstawił projekty uchwał, które zakładają między innymi nieudzielenie absolutorium za 2023 rok wszystkim byłym członkom zarządu, w tym byłemu prezesowi Danielowi Obajtkowi. Konsekwencją przyjęcia uchwały będzie między innymi brak premii.

Jak wynika z ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, posiedzenie akcjonariuszy Orlenu ma się rozpocząć we wtorek o godz. 11. w budynku Centrum Administracji spółki w Płocku. Można się spodziewać, że przyjęcie podczas tych obrad proponowanych projektów uchwał będzie zależało przede wszystkim od głosów Skarbu Państwa, największego akcjonariusza koncernu.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu

Zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał zarządu na zwyczajne walne zgromadzenie, nie udziela ono absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 prezesowi Danielowi Obajtkowi oraz członkom zarządu: Armenowi Artwichowi, Adamowi Burakowi, Patrycji Klareckiej, Michałowi Rogowi, Janowi Szewczakowi, Józefowi Węgreckiemu, Piotrowi Sabatowi, Krzysztofowi Nowickiemu, Iwonie Waksmundzkiej–Olejniczak oraz Robertowi Perkowskiemu.

Większość poprzedniego zarządu przestała pełnić funkcje w lutym 2024 roku.

W kolejnych proponowanych uchwałach walne miałoby także nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 członkom poprzedniej rady nadzorczej: przewodniczącemu Wojciechowi Jasińskiemu, Andrzejowi Szumańskiemu, Annie Wójcik, Barbarze Jarzembowskiej, Andrzejowi Kapale, Michałowi Klimaszewskiemu, Romanowi Kusz, Jadwidze Lesisz, Annie Sakowicz–Kacz, Janinie Goss. Rada nadzorcza w tym składzie została odwołana 6 lutego 2024 r.

"W przypadku Orlen analiza działalności spółki w roku 2023 prowadzi do wniosku o braku przesłanek do udzielenia absolutorium dla członków zarządu i członków rady nadzorczej Orlen" - brzmi uzasadnienie załączone do projektów uchwał w tej sprawie, przygotowanych na wtorkowe walne. Takie stanowisko - jak wyjaśniono w dokumencie - jest spowodowane "negatywnym wpływem decyzji podejmowanych przez członków organów pełniących funkcje w 2023 r. na wyniki finansowe i działalność operacyjną spółki".

Dotkliwe konsekwencje finansowe

"W przypadku braku absolutorium były prezes nie otrzyma zmiennej części wynagrodzenia (premii) przysługującej za 2023 rok" - przekazał redakcji biznesowej tvn24.pl Orlen pod koniec maja.

Z opublikowanego przez koncern sprawozdania rady nadzorczej wynika, że członkowie zarządu Orlenu w 2023 r. zarobili od 1,44 do 2,79 mln zł brutto. Największe wynagrodzenie, w kwocie 2,79 mln zł, przypadło Danielowi Obajtkowi. Jego wynagrodzenie zmienne, czyli premia, wypłacone w 2023 roku (za 2022 r.) wyniosło 1 119 744 zł.

Uchwały na ZWZ Orlenu

ZWZ, zgodnie z harmonogramem obrad, rozpatrzy 11 imiennych projektów uchwał w sprawie absolutorium dla członków zarządu spółki, którzy zasiadali w nim w 2023 r., w tym dla ówczesnego prezesa Daniela Obajtka, oraz 10 imiennych projektów uchwał w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej, którzy pełnili funkcje w tym samym czasie, w tym dla ówczesnego przewodniczącego rady Wojciecha Jasińskiego. W każdym z tych projektów uchwał widnieje zapis, że ZWZ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 zarówno w przypadku członków zarządu, jak i rady nadzorczej Orlenu, którzy sprawowali funkcje w 2023 r. Z kolei w przypadku spółki Lotos SPV 5, przejętej przez Orlen w 2023 r., zarząd Orlenu - jak wskazano w uzasadnieniu projektów uchwał - "proponuje udzielenie absolutorium członkom zarządu tej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023".

Walne zgromadzenie zdecyduje o dywidendzie

Wcześniej - co wynika z porządku obrad ZWZ - akcjonariusze Orlenu rozpatrzą m.in. projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Orlen i spółki za 2023 r. oraz sprawozdań finansowych za ten okres, a następnie zdecydują o podziale zysku za 2023 r., w tym o wysokości dywidendy. "Biorąc pod uwagę wyniki koncernu za rok 2023 oraz stabilną sytuację płynnościową i finansową koncernu, zabezpieczoną dodatkowo dostępnymi liniami finansowania, zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2023 r. w wysokości 4,15 zł na jedną akcję" - brzmi uzasadnienie projektu uchwały, który ma być rozpatrywany na ZWZ. Zarząd rekomenduje w niej, aby z zysku Orlenu za 2023 r. w wysokości 21 mld 215 mln 917 tys. 147,93 zł na wypłatę dywidendy przeznaczyć 4 mld 817 mln 909 tys. 503,35 zł, co oznaczałoby właśnie 4,15 zł na jedną akcję, natomiast pozostałe 16 mld 398 mln 7 tys. 644,58 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. W propozycji tej wskazano też, by na dzień dywidendy ustalić 20 września 2024 r., a 20 grudnia 2024 r. jako termin jej wypłaty. Jednocześnie zarząd Orlenu proponuje, żeby niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 12 mld 466 mln 697 tys. 131,73 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. W porządku ZWZ znalazły się również projekty uchwał w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Orlenu oraz w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki, a także punkt: zmiany w składzie rady nadzorczej. Zgodnie ze statutem Orlenu w skład jego rady nadzorczej może wchodzić od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa, który reprezentuje podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji do niego należących - obecnie to Ministerstwo Aktywów Państwowych - ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Orlen - multienergetyczny koncern

Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 5,76 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,34 proc. akcji. Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR. W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po wcześniejszej fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł.

