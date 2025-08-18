W tych branżach ubywa wakatów

18 sierpnia 2025, 10:55
Źródło:
PAP
Co się dzieje na rynku pracy? Jak wynika z Barometru Ofert Pracy, w lipcu tego roku ubyło ofert pracy dla pracowników fizycznych w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Jednocześnie przybyło ofert dla absolwentów kierunków ścisłych.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) i wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lipcu nieznacznie wzrósł i osiągnął 258,5 pkt. Podano, że stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w czerwcu wzrosła o 0,3 punktu proc. i wyniosła 5,4 proc. To najwyższy poziom i jednorazowa zmiana od kilku lat - zauważono.

Autorzy raportu zauważyli, że to pierwszy wzrost po trzech miesiącach spadków. Ich zdaniem pracodawcy ostrożnie podchodzą do nowych rekrutacji, a liczba ogłaszanych ofert od półtora roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Bez istotnych zmian od półtora roku

Liczba wakatów w lipcu br. była zbliżona do ubiegłorocznego poziomu. Nie zmieniła się sytuacja w zawodach z zakresu nauk społecznych oraz w usługach. Jednocześnie wskazano na spadki ofert dla pracowników fizycznych oraz wzrost liczby wakatów dla absolwentów nauk ścisłych. Spadek ofert dla pracowników fizycznych widoczny był od czterech miesięcy, a wzrost dla absolwentów kierunków ścisłych - od ośmiu. Autorzy barometru dodali, że w tej ostatniej grupie źródłem wzrostów było wznawianie rekrutacji w informatyce i budownictwie.

Najwięcej nowych ogłoszeń przybyło w woj. lubelskim, podkarpackim oraz zachodniopomorskim. Spadek wystąpił jedynie w woj, lubuskim i warmińsko-mazurskim. "Liczba ogłaszanych ofert pracy w skali całego kraju pozostaje bez istotnych zmian od półtora roku, podobnie jest w większości województw" - wskazali autorzy.

Spadki w zawodach prawnych i biurowych

Wśród zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych w lipcu relatywnie najwięcej ofert przybyło dla pracowników call center, grafików oraz finansistów. W przypadku grafików po długim okresie spadkowym liczba wakatów utrzymuje się na stabilnym, lecz bardzo niskim z perspektywy historycznej poziomie. "Nieśmiałe" wzrosty obserwowane są w marketingu, gdzie wakatów przybywa od sześciu miesięcy.

Natomiast największe spadki w stosunku do czerwca notowano w branży nieruchomości oraz dla zawodów prawnych i biurowych. W zawodach prawnych wakatów ubywa od pięciu miesięcy, przy czym tempo przyspiesza z miesiąca na miesiąc. Dla zawodów biurowych spadki notowane są od czterech miesięcy.

W zawodach ścisłych lub inżynieryjnych liczba wakatów rosła we wszystkich kategoriach z wyjątkiem zawodów typowo inżynieryjnych. W tej ostatniej kategorii to piąty z rzędu spadek, choć był on niewielki. Inżynierowie to jedyna kategoria w tej grupie zawodów, która notuje systematyczne spadki.

Najwięcej ofert było dla programistów, pracowników jednostek naukowo-badawczych (R&D) oraz tych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Dla R&D po długim okresie braku zmian, wakatów coraz szybciej przybywa od trzech miesięcy, a na historycznie wysokim poziomie utrzymują się ogłoszenia dla pracowników BHP. "Z kolei obserwowane na początku roku ożywienie w branży budowlanej nieco osłabło, ale nie wygasło" - dodali autorzy.

Dziewiąty miesiąc z rzędu rosła też liczba ogłoszeń dla programistów, a wakatów ukazało się więcej niż rok wcześniej. Autorzy zastrzegli, że ożywienie traktują z ostrożnością, bowiem z danych jednostkowych wynika, iż wzrost jest efektem wznawiania rekrutacji przez niewielką liczbę dużych podmiotów. Ich udział w ogóle ofert w rok wzrósł niemal dwukrotnie.

Oferty pracy w usługach

W usługach w lipcu najwięcej nowych ofert pracy ukazało się dla pracowników branży edukacyjnej - to trzeci i zarazem największy od kilku lat jednorazowy wzrost. Wakatów przybyło też dla branży medialnej, w której widać było jednak "spadkową tendencję o charakterze strukturalnym". Spadła liczba wakatów w turystyce, a liczba ogłoszeń w tej kategorii oscyluje wokół zbliżonego, ale dość wysokiego na tle ubiegłych lat poziomu. Ubytek ogłoszeń widać było też w logistyce, która pozostaje jedną z niewielu kategorii w której liczba ogłoszeń o pracy ustawicznie kurczy się od niemal trzech lat.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy. Dane zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ ofert dotyczących pracy tymczasowej.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PracaRynek pracy
