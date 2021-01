Psychiatria dziecięca, medycy i nauczyciele bez dodatkowych środków. Sejm głosował nad poprawkami do budżetu

Sejm poparł osiem ze 109 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2021 rok. Odrzucono między innymi propozycję, by 4,5 miliarda złotych przeznaczyć na dodatki dla medyków walczących z pandemią COVID-19, 2,5 miliarda złotych na podwyżki dla nauczycieli czy też 80 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą.

Zgłoszone przez Senat poprawki polegały m.in. na przesunięciach środków z budżetów poszczególnych instytucji bądź zwiększeniu limitu wydatków budżetowych. Zdecydowana większość zmian miała charakter lokalny. Dotyczyły one np. inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały.

Odrzucone poprawki

Większość sejmowa odrzuciła poprawki Senatu, których konsekwencją było m.in. przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19, 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli czy 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Odrzucone zostały poprawki, których konsekwencją byłoby przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 oraz 100 mln zł na program in vitro.

Posłowie nie wyrazili ponadto zgody na poprawkę zmierzającą do zwiększenia o 300 mln zł środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów oraz na poprawkę przekazującą 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.