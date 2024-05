Dodatkowe urlopy dla rodziców wcześniaków. Jest projekt

Ministra wyjaśnia

- W projekcie ustawy przewidujemy rozwiązania dla rodziców najmniejszych z najmniejszych - tak zwanych ekstremalnie skrajnych wcześniaków czy ultrawcześniaków - dzieci, które urodziły się przed 28 tygodniem lub ważą mniej niż 1000 gramów proponujemy tydzień za tydzień, czyli tydzień hospitalizacji to tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego aż do 15 dodatkowych tygodni - powiedziała szefowa MRPiPS.

Wyjaśniła, że - zgodnie z założeniami projektu - wskazany urlop będzie przyznawany na wniosek i będzie on fakultatywny, czyli każdy rodzic będzie mógł z niego skorzystać, jeśli będzie chciał, ale nie będzie on przymusem. - To rodzice będą decydowali, czy z tego urlopu skorzysta mama czy ojciec - zaznaczyła. - Natomiast nie będzie można go podzielić między rodzicami Będzie on również musiał zostać wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i przed urlopem rodzicielskim - powiedziała szefowa MRPiPS. Przekazała, że "urlop będzie także przysługiwał rodzicom przyspasabiającym dzieci". Zapewniła, że rząd znajdzie środki na projekt. - Wczoraj (w czwartek - red.) rozmawiałam z ministrem finansów (Andrzejem Domańskim - red.). Powiedział, że nie widzi żadnych problemów, żeby projekt został sfinansowany - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.