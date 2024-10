Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do TSUE 

Skarga KE

KE w swoim wniosku przyznała, że władze czterech krajów, w tym Polski, "podejmują znaczne wysiłki, aby przyjąć krajowe przepisy wdrażające filar drugi". Do tej pory nie zgłosiły one żadnych środków transpozycji.

Procedura o naruszenie prawa UE, którą "wieńczy" skarga KE do Trybunału Sprawiedliwości UE, została uruchomiona już na początku roku. Jak wyjaśniło wówczas źródło w Brukseli, KE niejako "z automatu" musiała to zrobić, bo brak przepisów wdrażających dyrektywę nie pozostawił Komisji pola manewru. Doszło do tego pomimo zapewnień nowego rządu o tym, że prace nad wdrożeniem dyrektywy trwają, a opóźnienia wynikają z zaniechań poprzedników.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy w tej sprawie - o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Rząd przyjął go 24 września i skierował do Sejmu. Zgodnie z projektem podatek wyrównawczy będzie miał zastosowanie do "jednostek składowych grupy międzynarodowej" lub "grupy krajowej", jeżeli w co najmniej dwóch z czterech ostatnich lat podatkowych osiągnęły one przychód grupowy na poziomie co najmniej 750 mln euro.