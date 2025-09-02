Tusk: dołączyliśmy do ekskluzywnego klubu. "Jest 20 takich państw na świecie"

Polska trafiła właśnie w tych dniach do tego bardzo ekskluzywnego klubu państw bilionerów - przekazał premier Donald Tusk na konferencji prasowej przed rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniem Rady Ministrów. - To na pewno nie jest nasze ostatnie słowo - skwitował premier.

- Mam dwie dobre informacje - powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej rozpoczynającej wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów. - To wreszcie stało się faktem. Absolutnie historycznym. Polska trafiła właśnie w tych dniach do tego bardzo ekskluzywnego klubu państw bilionerów - przekazał premier.

- Ja wiem, że to są abstrakcyjne statystyki i, że się raczej w głowie nie mieści, takie coś jak bilion - powiedział Tusk, dodając, że jest dwadzieścia takich państw na świecie ze 195 wszystkich na świecie. - To na pewno nie jest nasze ostatnie słowo - skwitował premier.

"Bijemy na głowę wszystkich"

Premier przekazał także, że wzrost realnego dochodu rozporządzalnego per capita od końca 2023 roku do końca I kw. 2025 roku, czyli średnia kwota pieniędzy, jaką przeciętny obywatel ma do dyspozycji po potrąceniu wszystkich obowiązkowych opłat, jest "absolutnie rekordowy". - Bijemy na głowę wszystkich - powiedział Tusk.

- Ludziom (w Polsce - red.) rekordowo, w porównaniu do wszystkich innych państw rozwiniętych, wzrosła ilość pieniędzy w portfelach - wyjaśnił premier.

Zmiany w wydawaniu prawa jazdy

Premier zapowiedział także, że Rada Ministrów zajmie się we wtorek propozycję przepisów umożliwiających ubieganie się przez siedemnastolatków o prawo jazdy oraz wprowadzających obowiązkowe kaski dla dzieci do lat 16 podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną.

Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym zakłada przywrócenie wydawania prawa jazdy kat. B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Ma to zwiększyć mobilność młodych osób, a tym samym przyczynić się do ograniczenia zjawiska wykluczenia komunikacyjnego.

Projekt wprowadza też okres próbny oraz zasady cofania uprawnień do kierowania pojazdem wydanych, tzw. młodym kierowcom. W okresie próbnym młodemu kierowcy zabrania się spożywania alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, wykonywania przewozu osób taksówką albo w ramach przewozu okazjonalnego.

Taki kierowca, będąc w okresie próbnym, może przewozić osoby, które nie ukończyły 18 lat, wyłącznie w towarzystwie dorosłego doświadczonego pasażera, co ma zapobiegać wypadkom związanym z powrotami młodych osób z imprez.

Obowiązek noszenia kasków przez dzieci do lat 16. na rowerze i hulajnodze

Zmiany przepisów ruchu drogowym mają również dotyczyć kasków. Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzenia obowiązku jeżdżenia w kasku przez dzieci do lat 16 podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną.

Kolejna zmiana to umożliwienie kierowcom redukowanie punktów karnych za poważne wykroczenia, w drodze szkolenia. Obecnie osoba wpisana do ewidencji kierujących pojazdami może raz na sześć miesięcy na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych.

Proponowana regulacja zakłada ponadto odebranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

