Hołownia: błagam, odsuńmy o te dwa, trzy, cztery lata

"Zastanówmy się, jak stworzyć Europę naprawdę zieloną"

Nowe zasady handlu emisjami ETS2

O ETS

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (z ang. Emission Trading System, EU-ETS) został wprowadzony w 2005 roku. Miał być krokiem do realizacji celu obniżenia do 2012 roku emisji dwutlenku węgla o 5 proc. względem poziomu z 1990 roku - do czego państwa UE zobowiązały się w Porozumieniu z Kioto. ETS funkcjonuje jednak do dzisiaj.