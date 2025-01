Minister: to jest element wojny hybrydowej

To, co robi Rosja, to jest element wojny hybrydowej. Bo 80 procent ceny nawozów to jest cena gazu - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Przekazał, że Bruksela w najbliższym czasie ogłosi plan wprowadzenia ceł na nawozy z Rosji.

- O ile wiem, być może nawet w ciągu kilku godzin Komisja Europejska ogłosi plan wprowadzenia ceł - poinformował w programie "Fakty po Faktach" minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski, pytany o rosnący import nawozów z Rosji do Polski.

Wyjaśnił, że to będzie dopiero propozycja Komisji Europejskiej, bo potem muszą się na to zgodzić państwa członkowskie.

- Polityka celna jest w gestii europejskiej (Unii Europejskiej - red.). Natomiast my tutaj bardzo silnie lobbowaliśmy, też miałem swój czynny udział w tym, żeby Unia Europejska nałożyła cła na nawozy z Rosji i Białorusi - mówił gość "Faktów po Faktach".

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) po siedmiu miesiącach 2024 roku import nawozów z Rosji do Polski wyniósł ponad 721,5 tys. ton, podczas gdy w podobnym okresie ubiegłego roku było to ponad 246,7 tys. ton. Przywóz nawozów z Białorusi w tym czasie przekroczył 185,5 tys. ton. Rok wcześniej było to ponad 13,4 tys. ton.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się wcześniej do Ministra Rozwoju i Technologii (MRiT) z prośbą o skoordynowanie działań i rozważenie wystąpienia do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej (DG TRADE) w celu ustanowienia ceł na import nawozów z Rosji i Białorusi na poziomie 30 proc.

Kłopoty Grupy Azoty

Jakub Jaworowski mówił w TVN24, że niskie ceny rosyjskich i białoruskich nawozów były jedną z przyczyn kłopotów kontrolowanej przez państwo Grupy Azoty. - Azoty wpadły w coś, co się z angielska nazywa perfect storm. W zasadzie na wszystkich frontach wszystko się ułożyło przeciwko Azotom. Łącznie z importem rosyjskich nawozów i niekompetentnymi decyzjami poprzedników - powiedział gość TVN24.

Grupa Azoty obecnie wdraża program naprawczy w związku z trudną sytuacją finansową. Alarmuje jednak, że od miesięcy zmaga się z rosnącym importem nawozów z Rosji i Białorusi.

- Teraz zarząd pracuje nad planem transformacji, w czym ja bardzo zarząd dopinguję, i rzeczywiście jest plan – jest to trudny plan, ale absolutnie jest to sytuacja do uratowania – powiedział Jaworowski.

Dopytany o to, czy plan wiąże się ze zwolnieniami ludzi i sprzedażą części aktywów grupy, powiedział, że "będą decyzje, ale jeszcze nie wyprzedzajmy faktów, bo to jest wszystko jeszcze przed nami". - To jest skomplikowany proces przygotowywania tej restrukturyzacji - mówił szef MAP.

Gość TVN24 zapewniał, że decyzje w tym zakresie nie są odwlekane ze względu na zbliżające się wybory prezydenckie. - Tu nie ma czego odwlekać. Zarząd działa na tyle sprawnie, że już w wynikach za ostatnie dwa kwartały widać tę poprawę. Bo są oszczędności czynione i spółka powoli poprawia swoją sytuację - powiedział.

