Nowy obowiązek dla firm. Jest coraz mniej czasu

Poczta Polska przypomina, że od 1 kwietnia tego roku przedsiębiorstwa zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) będą zobowiązane do korzystania z systemu e-Doręczeń. Chodzi o podmioty zarejestrowane w KRS do końca grudnia 2024 roku.

Jak wskazała Poczta Polska, aby korzystać z systemu e-Doręczeń, należy założyć adres do e-Doręczeń (ADE). W tym celu trzeba wysłać wniosek z Konta Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl, dokument można podpisać elektronicznie. Następnie należy aktywować adres, który automatycznie zostanie dodany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). Kolejny krok to aktywacja skrzynki do e-Doręczeń; instrukcja zostanie wysłana mailem - wskazała Poczta.