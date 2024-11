RPP zdecyduje w sprawie stóp. "Pojawiły się nowe argumenty"

Obniżki dopiero w przyszłym roku

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na 2024 rok ; zdecydowano, że maksymalny poziom deficytu wzrośnie ze 184 mld zł do 240,3 mld zł. Projekt trafił już do Sejmu.

- Prezes NBP Adam Glapiński na ostatniej konferencji mówił, że w RPP jest większość zdecydowana czekać do marca. Wtedy zostanie przedstawiona nowa projekcja, uwzględniająca już decyzje rządowe co do cen energii, dzięki czemu będzie ona zawierać bardziej wiarygodną ścieżkę inflacji. Wówczas, w marcu, według nas, rozpocznie się dyskusja o obniżce stóp procentowych, ale obniżka nastąpi w maju, kiedy miniemy szczyt inflacji. Do końca 2025 roku RPP obniży stopy procentowe o 100 punktów bazowych - powiedział Adam Antoniak.