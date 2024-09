Kiedy obniżka stóp procentowych? Prognozy największego banku w Polsce

"Retoryka RPP uległa wyraźnemu złagodzeniu i po raz pierwszy od dawna można powiedzieć, że obniżki stóp NBP się przybliżają, a nie oddalają. Wystarczającą przesłanką do wznowienia redukcji stóp ma już być samo wejście inflacji w trend spadkowy, co sugeruje, że pierwszy krok nastąpi między marcem a lipcem 2025" - podano w raporcie.

Co dalej ze stopami?

Ekonomiści zaznaczają jednocześnie, że ich bazowy scenariusz zakłada, iż do obniżki stóp może dojść w lipcu przyszłego roku.

"Choć dostrzegamy oznaki złagodzenia stanowiska części RPP, sądzimy, że jest ono spójne z naszym dotychczasowym scenariuszem, zakładającym powrót do obniżek stóp procentowych w lipcu 2025 r." - wskazano w raporcie.

Na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami ekonomistka PKO BP Marta Petka-Zagajewska zwróciła uwagę, że podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w marcu 2025 r. inflacja będzie jeszcze znajdować się w okolicach 5 proc., co dla członków RPP może być zbyt wysokim poziomem, aby zdecydować się na obniżkę stóp procentowych .

"Wielu członków (RPP - red.) wskazuje ceny energii jako coś, co może przechylić szalę ich rozumowania i patrzenia na perspektywę polityki pieniężnej w stronę skłonności do szybszych obniżek (stóp procentowych - red.)" - dodano.

Silny wzrost długu

W raporcie wskazano też, że deficyt budżetowy w przyszłym roku wzrośnie do 289 mld zł (7,3 proc. PKB ) wobec 184 mld zł (5,0 proc. PKB) planowanych na 2024, co wynika głównie z rolowania zapadających w 2025 r. obligacji pozabudżetowych na kwotę 63,2 mld zł (bez tego deficyt wyniósłby 5,7 proc. PKB).

Ekonomiści zwrócili uwagę w raporcie, że projekt budżetu zakłada silny wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 do 59,8 proc. PKB, głównie za sprawą zadłużenia na cele zbrojeniowe. Analitycy oczekują jednak, że wskaźnik ten będzie wynosił 58,2 proc. PKB.

"Łącznie w ramach KPO Polska ma otrzymać 256,3 mld zł, z czego granty mają stanowić 108,3 mld zł, a pożyczki 148 mld zł. To równowartość ok. 40 proc. inwestycji w gospodarce w 2024 lub ok. 12 proc. inwestycji za lata 2024-26" - dodano.