Czy Polska zaczęła płacić karę za Turów? Rzecznik rządu odpowiada

- Żadna płatność nie została jeszcze wykonana - oświadczył Mueller na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Jak dodał, negocjacje ze stroną czeską wróciły do "etapu roboczego ustalania istotnych, ale mimo wszystko szczegółów".

Spór o kopalnię Turów - kara TSUE i negocjacje z Czechami

Według niego, "Polska przedstawiła konkretną ofertę", która ma być rozszerzeniem tego, co było przedmiotem ustaleń z przełomu czerwca i lipca. Przypomniał także, że rozmowy będą kontynuowane w środę .

We wtorek w Pradze po kolejnej rundzie negocjacji minister klimatu Michał Kurtyka mówił, że "zrobimy wszystko, co będziemy mogli, żeby szybko uzyskać porozumienie; chcemy, aby lokalne społeczności po obu stronach granicy mogły odetchnąć pełną piersią".

Kopalnia Turów - kara

Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. W maju TSUE nakazał Polsce wstrzymać wydobycie do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Gdy Polska nie zastosowała się do decyzji, Czechy wystąpiły o nałożenie na nią kary. Domagały się 5 mln euro kary dziennie.