Limit, zdolność i kredyt. Jakie pomysły na mieszkalnictwo mają politycy

Dwa miliony pustych mieszkań, Kredyt 0 procent, powołanie kolejnych instytucji

Partia PiS od 1 lipca wprowadziła "Kredyt 2 procent". Kredyt można wykorzystać na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym i wtórnym. Można go otrzymać do maksymalnie 500 tysięcy złotych. Jeśli jednak gospodarstwo prowadzone jest przez małżonków lub jest w nim minimum jedno dziecko, to kwota wzrasta do 600 tysięcy złotych. Dopłata do rat obowiązuje przez 10 lat.