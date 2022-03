Rzecznik rządu: Polska będzie mrozić majątki podmiotów wspierających Rosję

Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy umożliwiający mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję. Pozwala też na wzmocnienie sankcji na poziomie krajowym - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller. Listę podmiotów będzie prowadził szef MSWiA. Rząd zdecydował także o o wycofaniu zgody na związanie Polski umową z Rosją ws. popierania i wzajemnej ochrony inwestycji.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainie "to jest pakiet działań, który rozszerza możliwości sankcyjne już bezpośrednio na poziomie krajowym, które możemy wdrażać indywidualnie w kraju" - powiedział rzecznik rządu.

- Polska od samego początku, zgodnie z sankcjami unijnymi mrozi wszelkie aktywa, wszelkie majątki, które wynikają bezpośrednio z sankcji unijnych. W tej chwili to jest ponad 160 milionów złotych, które zostały zamrożone - poinformował Piotr Mueller.

Mrożenie rosyjskich majątków

Mueller zwracał uwagę, że majątki zostały zamrożone, a nie skonfiskowane. - Zgodnie z polskimi przepisami taka konfiskata na gruncie aktualnych postanowień konstytucyjnych nie jest możliwa, ale możliwe są działania, które dotyczą mrożenia majątków, czyli niedopuszczenia do ich użytkowania, niedopuszczenia do korzystania z nich - tłumaczył.

Jak podał, projekt ustawy zakłada, że będą blokowane majątki podmiotów, które przyczyniają się do wspierania rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Chodzi o stworzenie odrębnych - od sankcji unijnych, wykazów zawartych w rozporządzeniach - listy osób wobec których będzie można stosować środki podobne do środków sankcyjnych, które wynikają z przepisów unijnych - powiedział rzecznik rządu.

Müller poinformował, że niewykonanie decyzji o zamrożeniu majątków będzie podlegało sankcjom karnym i finansowym. Dodał, że kara - dla podmiotów, które się nie zastosują do tego typu działań - będzie wynosiła nawet 20 mln zł.

- Jednocześnie chciałbym jeszcze raz na podkreślić - my mówimy o mrożeniu aktywów. Do konfiskaty majątków, do konfiskaty tych zasobów, które będą mrożone, niezbędna jest zmiana konstytucji, o której wcześniej wspominaliśmy, ale ten czas mrożenia zabezpieczy te majątki przed tym, aby właśnie później, po zmianach przepisów konstytucyjnych można było podjąć dalsze działania - powiedział.