Wysokie wynagrodzenia, podejrzane wydatki. Nieprawidłowości w spółce mają być "znaczące"

Liczne nieprawidłowości

Pieniądze z fundacji spółki zasiliły kampanię wyborczą

Wysokie zarobki i podejrzane wydatki

Trzy darowizny

Jak podaje portal, powołując się na autorów raportu, "zdumienie budzą przynajmniej trzy darowizny z podmiotami spoza wymienionych grup". "Pół miliona złotych trafiło do podmiotu należącego do SKOK-ów – Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Druga transza darowizny (350 tys. zł) trafiła do beneficjenta w tygodniu wyborczym, umowę podpisano 9 października z terminem wpłaty najpóźniej 16 października, przelew wyszedł dwa dni po podpisaniu" - dodano. Audytorzy wspominają, że na tę chwilę nie jest jasna rola Jacka Sasina, który jako ówczesny szef MAP nadzorował Alior Bank, a który łączony był przez media ze SKOK-ami. Według portalu Lokalna Organizacja Turystyczna Integra otrzymała 150 tys. zł, choć – zdaniem audytorów publikacji – praktycznie nie istniała. Kolejna wskazana przez audytorów transakcja to 700 tys. zł dla Fundacji Poloniki i Fundacji Polska 360 – we władzach obu podmiotów zasiadał ten sam człowiek. "Kontrolerzy przejrzeli też wydatki marketingowe spółki PZU Zdrowie. Zwrócono uwagę, że doszło do skoku kosztów na gadżety promocyjne pomiędzy 2022 a 2023 r. z 300 do 500 tys. zł" - zauważono.