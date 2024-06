Paszporty na trzech kolejnych lotniskach. "Udany pilotaż"

- Mamy nadzieję, że wiele osób z tego skorzysta. Potrzeba ważnego biletu, zidentyfikowania się personelowi lotniska, upragniony wyjazd wakacyjny, konieczny wyjazd służbowy czy wyjazd do rodziny nie musi być odkładany, gdy nasz paszport, dowód osobisty jest nieważny albo gdy go zapomnieliśmy - powiedział.

Nowe punkty paszportowe na lotniskach

Tomasz Szymański wspólnie z wojewodami małopolskim, pomorskim oraz śląskim podjęli "błyskawiczne działania", aby takie punkty paszportowe mogły powstać na kolejnych trzech lotniskach. Jak dodał wiceminister, punkt na Lotnisku Chopina działa od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 20. Trzy nowe punkty będą otwarte od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.