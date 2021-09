Protest medyków. Farmaceuci podjęli decyzję

11 września ma mieć miejsce w Warszawie manifestacja pracowników ochrony zdrowia. Medycy domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, wyższych płac oraz zwiększenia liczby pracowników w systemie. Ze stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej wynika, że farmaceuci nie dołączą do protestu. Podjęli decyzję w ubiegły piątek. Dzisiaj minister zdrowia spotkał się z przedstawicielami środowiska farmaceutów.

"W związku z planowanym na 11 września 2021 r. protestem osób wykonujących zawody medyczne Naczelna Rada Aptekarska (...) dokonała ponownej wnikliwej i wszechstronnej oceny zasadności udziału samorządu zawodu farmaceuty we wskazanym proteście, w kontekście całokształtu skomplikowanych aspektów istniejącego stanu faktycznego i prawnego, z uwzględnieniem interesów wszystkich członków samorządu zawodu farmaceuty" - napisano w stanowisku datowanym na 3 września.

Protest medyków - stanowisko farmaceutów

NRA dodała, że "podtrzymuje dotychczasowe postulaty wielokrotnie kierowane do ministra zdrowia" oraz "popiera wszelkie postulaty dotyczące zwiększenia wynagrodzeń farmaceutów zatrudnionych w szpitalach i innych zakładach leczniczych".

"Mając na uwadze wszelkie istniejące okoliczności i uwarunkowania, a przede wszystkim skalę zaangażowania i zainteresowania środowiska farmaceutów szpitalnych planowaną formą protestu, Naczelna Rada Aptekarska uznaje, że nie posiada legitymacji oraz dostatecznego uzasadnienia do podjęcia tak radykalnych działań, które niewątpliwie mogłyby być interpretowane w sposób wypaczający motywy i zamierzenia środowiska farmaceutów" - czytamy dalej.

NRA podkreśliła, że "stanowisko podyktowane jest także deklaracjami ministra zdrowia o gotowości do natychmiastowych działań w celu realizacji postulatów farmaceutów".

Minister zdrowia o nowych środkach

Protest medyków 11 września

Przewodnicząca Zarządu Regionu Śląsk OZZPiP (Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych) Iwona Borchulska zwróciła uwagę na konieczność zasypania luki pokoleniowej i zachęcania młodych ludzi do podejmowania pracy w roli pielęgniarki. Zaapelowała do innych grup zawodowych, a także do pacjentów o udział i poparcie protestu.