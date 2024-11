Prezydent: atom to przyszłość

- Ogromną satysfakcję odczuwam także w związku z organizacją COP24 w Katowicach (w 2018 r. - red.). W mojej opinii było to wydarzenie przełomowe pod wieloma względami - przypomniał Duda. - To właśnie w Katowicach przyjęliśmy tak zwaną Księgę Zasad Katowickich, czyli przewodnik wdrażania założeń porozumienia paryskiego. Tam też narodziła się idea Deklaracji o Solidarności i Sprawiedliwej Transformacji. Dziś stanowi ona punkt odniesienia dla transformacji energetycznej i gospodarczej na całym świecie - zaznaczył prezydent.

"Polska spełnia swoje zobowiązania"

Prezydent o transformacji energetycznej w Polsce

W ocenie Dudy Polska to przykład kraju, który od lat potrafi zapewnić zarówno stały wzrost PKB , jak i spadek intensywności emisji dwutlenku węgla w gospodarce. Według prezydenta to "najlepsze potwierdzenie, że nasze działania są słuszne, a Polska podąża drogą zrównoważonego rozwoju wyznaczoną przez ONZ".

Szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych to cykliczne wydarzenie, odbywające się co roku. W ramach konferencji obraduje najważniejszy organ Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Konwencję stworzono, by znacząco ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i powstrzymać wzrost średniej globalnej temperatury powyżej 1,5 st. C. Jednak z czasem dodano nowe postanowienia i obecnie na konferencji porusza się także tematy ogólnie dotyczące klimatu.