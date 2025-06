Prezydent Duda o "wymuszaniu" podpisu. Jest reakcja

Miks energetyczny, czyli źródła produkcji prądu, to w Polsce nadal przede wszystkim węgiel, ale jego udział spadł w 2024 poniżej 60 proc. i był najniższy w historii - wynika z wyliczeń think tanku Forum Energii. Kolejne miejsce zajęły OZE (niemal 30 proc.), w połowie odpowiadały za to farmy wiatrowe.

Apel do prezydenta, żeby "stanął po stronie obywateli"

- Jeżeli pan prezydent Duda chce zapewnić obywatelom i obywatelkom niskie ceny energii, zarówno tu teraz, jak i w przyszłości, zapewnić konkurencyjność polskiej gospodarki, to powinien podpisać tę ustawę i bardzo pana prezydenta o to proszę i bardzo do niego apeluję. To jest w interesie Rzeczypospolitej - podsumowała.