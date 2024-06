Pracowity jak Polak. Ale jest jeden problem

Jak pracuje się w Europie?

- To są gospodarki, które też bardzo intensywnie przyjmują do siebie pracowników właśnie z tej naszej części Europy. To jest też tak, że te różnice przede wszystkim wynikają z tego, że są te stanowiska, te najniższe stanowiska, dość proste prace. To są zawody, których po prostu taki Brytyjczyk czy Francuz nie chce wykonywać, w związku z czym te gospodarki sięgają właśnie po pracowników z naszego regionu - wyjaśnia Aneta Czernek, rekruterka i ekspertka rynku pracy, HRK S.A.

- Moje takie zdanie jest, że po prostu powinniśmy dążyć do tego, żeby pracować mniej, więcej zarabiać, ale żeby więcej zarabiać, to trzeba efektywniej pracować - stwierdza Henryk Łobodda.

Pracowici Polacy na tle Europy

- Pomimo tego, że pracujemy wiele godzin, to ta wydajność pracy Polaków jest dużo niższa niż średnia w Unii Europejskiej. I to wynika też z poziomu takiego rozwoju automatyzacji, technologii. Jesteśmy na niższym poziomie, jeśli chodzi o ten rozwój, a w związku z tym musimy tych godzin wypracować więcej - wyjaśnia Sudolska.

- Przyszło pokolenie milenialsów, które już zobaczyło, że te poprzednie pokolenia pracują trochę za dużo i powiedzieli, że oni chcą mieć balans między pracą a wolnym czasem. No i teraz nam przyszło pokolenie Z. I to pokolenie Z, wbrew pozorom, wcale nie jest mniej pracowite, tylko jest zupełnie inne, czyli ono inaczej podchodzi do pracy. Ono jest kontraktowe. Ono, jeżeli pracuje, to musi wiedzieć za co pracuje - tłumaczy Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspertka ds. komunikacji i zarządzania w Centrum im. Adama Smitha.