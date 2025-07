Wypłaty z PPK. "To mechanizm budujący zaufanie"

Resort finansów dostrzega rosnącą liczbę wypłat z PPK, co zdaniem MF nie jest do końca zgodne z celem programu. PFR Portal PPK, który zarządza środkami, podkreśla, że "możliwość wypłaty przez uczestniczka PPK zgromadzonych środków w dowolnym momencie buduje zaufanie do programu".

PPK a wypłaty. "Rozwiązanie świadome"

"Jest to rozwiązanie świadome, uzgodnione z rynkiem kapitałowym i przedstawicielami pracowników oraz pracodawców już na etapie konsultacji społecznych przed przyjęciem ustawy i zgodne z jej założeniami. To mechanizm budujący zaufanie do programu i odróżniający go od dotychczas funkcjonujących na rynku produktów oszczędnościowych na cele emerytalne. Podkreśla jego elastyczność i jednoznacznie wskazuje, że zgromadzone środki stanowią prywatną własność uczestnika" - dodano.