Polska dostanie dodatkowe środki na usuwanie skutków powodzi

Unia chce zwiększyć środki na klęski żywiołowe

Od 2002 roku prawie 10 mld euro

Halicki podkreślił na konferencji w Strasburgu, że ponad 300 mln złotych trafi do Polski i polskich samorządów po to, żeby naprawiać infrastrukturę, drogi, mosty, szkoły i budynki. - Upominamy się o to, by Europejski Fundusz Solidarności, a także inne tego rodzaju fundusze były również uwzględnione w przyszłej perspektywie budżetowej - dodał.