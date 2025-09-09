Potężne środki do podziału. Zapowiedź premiera

- Dzisiaj mogę już z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Polska dostanie dodatkowe pieniądze europejskie na obronę z programu SAFE - powiedział we wtorek premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów. Komisja Europejska ma do rozdzielenia 150 miliardów euro w formie niskooprocentowanych pożyczek na sprzęt wojskowy i amunicję.

- Polska będzie zdecydowanie największym beneficjentem tego imponującego przedsięwzięcia. Bo mówimy o dziesiątkach miliardów euro - zaznaczył. - Nie chcę zapeszyć, ale z całą pewnością będziemy mogli mówić o absolutnie dominującej pozycji Polski, jeśli chodzi o możliwość korzystania z tych środków - stwierdził premier.

Jak wyjaśnił, szczegóły zostaną przekazana we wtorek około godziny 15.00-16.00, "kiedy będzie oficjalny komunikat Komisji Europejskiej".

Wnioski do KE o udzielenie pożyczek złożyło 19 państw członkowskich na łączną kwotę 150 mld euro. Polska ubiega się o 45 mld euro.

O pożyczkach w ramach SAFE

Pożyczki w ramach SAFE, udzielane krajom członkowskim UE, a zaciągane przez KE, będą gwarantowane unijnym budżetem.

Środki będzie można przeznaczać zarówno na sprzęt wojskowy, jak i amunicję. Pieniądze zostaną przyznane chętnym krajom członkowskim na podstawie ich planów obronnych.

W ramach programu SAFE w kolejnym kroku kraje członkowskie będą składać formalne wnioski, na co mają czas do końca listopada. Zgłoszenie wstępnego zainteresowania przez 19 państw pozwoli KE ocenić popyt i przygotować się do pozyskania funduszy na rynkach kapitałowych.

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl, PAP