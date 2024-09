Pomoc dla powodzian. Tak wspierają organizacje i firmy

Pomoc dla powodzian - fundacje, organizacje, firmy

Dodała też: "Apel nasz kierujemy do Centrum Zarządzania Kryzysowego, powołanego w zaistniałej sytuacji i stawiamy się do jego dyspozycji. W razie pilnej potrzeby jesteśmy także gotowi uruchomić zbiórkę na ten cel".

"Zerwane tamy w Stroniu Śląskim oraz mosty w Głuchołazach skutecznie odcięły dostęp do wielu miejscowości, pogłębiając trwający kryzys. Grupy Ratownictwa PCK od doby już są na miejscu, dostarczając pomoc humanitarną dla ewakuowanych, kolejne ruszają w drogę, na pomoc poszkodowanym przez żywioł" - napisał PCK.

"To środki, które trafią do diecezjalnych ośrodków Caritas na terenach dotkniętych powodzią i będą mogły być wydane na pilne potrzeby. Wystartowała ogólnopolska zbiórka finansowa na stronie caritas.pl" - napisała organizacja w komunikacie.

"Już w niedzielę wysłaliśmy pierwsze transporty pomocowe z wodą i żywnością do Głuchołazów, Prudnika i Kłodzka, aby pomóc mieszkańcom miejscowości walczących z wielką wodą oraz służbom ratowniczym. Robimy, co w naszej mocy, aby być blisko i pomagać w tych trudnych momentach" - przekazało tvn24.pl biuro prasowe sieci Biedronka .

"W tej chwili organizujemy transport najbardziej potrzebnych produktów: wody, pieczywa, żywności z długim terminem, środków czystości, żywności dla zwierząt. Jesteśmy również w kontakcie z Bankami Żywności – jesteśmy gotowi na uruchomienie zbiórek żywności w naszych sklepach, która trafi do najbardziej potrzebujących. Czekamy tylko na potwierdzenie gotowości do rozpoczęcia działań ze strony Banków Żywności. Cały czas obserwujemy sytuację i jesteśmy w ścisłym kontakcie z lokalnym wewnętrznym sztabem kryzysowym" - poinformowała tvn24.pl Patrycja Kamińska z dział marketingu Netto .

"Została uruchomiona już zbiórka darów dla osób poszkodowanych w powodzi. Od samego rana w marketach Kaufland w całej Polsce przyjmowane są dary w postaci żywności, skąd następnie będą dystrybuowane do najbardziej potrzebujących wsparcia miast i punktów. Produkty z długimi datami ważności, np. makarony, kasze, konserwy, klienci mogą zostawić w specjalnie przeznaczonych do tego oznaczonych koszach ustawionych na terenie marketów" - napisała firma.

"Dziś rano do Głuchołaz dotarł pierwszy wielkogabarytowy transport wody dla mieszkańców Głuchołaz. Wczoraj powołaliśmy sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację w miastach zagrożonych powodzią" - przekazał Bartłomiej Tarłowski z Grupy Muszkieterów, która jest właścicielem sieci Intermarche i Bricomarche.

Dodał, że "w godzinach porannych sztab podjął decyzję o zorganizowaniu zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla ofiar powodzi", a "zbiórka będzie prowadzona we wszystkich sklepach Intermarche oraz Bricomarche na terenie kraju".

"Także od dziś wszystkie środki zebrane w skarbonach na terenie naszych punktów sprzedaży, będą przekazywane na pomoc dla potrzebujących. Fundacja Muszkieterów, którą tworzą właściciele sklepów naszych dwóch marek, zbiera już środki finansowe na rzecz potrzebujących. Każdy może przekazać nawet najdrobniejszą kwotą na konto Fundacji Muszkieterów: 27 1090 1463 0000 0000 4673 1720. Wspieramy także naszych franczyzobiorców, których placówki znalazły się w sytuacji zagrożenia. Obecnie jest to kilka supermarketów. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, a decyzje podejmujemy na bieżąco" - poinformował Tarłowski.

"Do Jeleniej Góry, Głuchołaz oraz gminy Kłodzko wysłaliśmy już tiry z paletami żywności, wody pitnej oraz środkami higienicznymi. Wśród przekazywanych artykułów znalazły się m.in. woda, pieczywo, konserwy, kabanosy, kasza, ryż, makarony oraz słodycze dla dzieci. Dodatkowo wsparliśmy Straż Pożarną w Prudniku i Legnicy" - poinformowała Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska .

Dodała również: "W najbliższych dniach w sklepach naszej sieci na terenie całego kraju uruchomimy zbiórkę artykułów spożywczych, wody oraz środków higienicznych, które następnie trafią do powodzian. Zapewniamy również, że nieustannie pozostajemy w kontakcie z centrami kryzysowymi oraz lokalnymi włodarzami, aby monitorować rozwój sytuacji w regionie".

- W ramach stowarzyszeń przedsiębiorców uruchomiliśmy zbiórkę przedsiębiorców, która już teraz przyniosła blisko cztery miliony złotych. Bardzo ważna jest pomoc materialna, na zalane tereny już jadą transporty z agregatami, chemia, żywnością i wodą. Porozumieliśmy się już formą Panattoni, która udostępniła swoje magazyny do których będzie transportowana pomoc - wyjaśnił.

Dodał też: - Grupa InPost zaoferowała przewóz pomocy z całego kraju do strefy dotkniętej powodzią. Już teraz wiem, że będziemy wozili towary z magazynów PCK do Wrocławia i później dalej lokalnie. Porozumieliśmy się z Pocztą Polską, jako dwie polskie firmy logistyczne zamierzamy razem koordynować transport towarów korzystając z magazynów i transportu obu firm. Nasz zespół Green City jest w kontakcie z władzami miast i elastycznie reaguje na zgłaszane zapotrzebowania.

- Skupiamy się na pomocy dla naszych pracowników, ale nie zapominamy o całej rzeszy ludzi, których dotknęła ta tragedia. Chcemy wykorzystać nasz potencjał magazynowy i logistyczny, by jak najskuteczniej dotrzeć do potrzebujących. Dlatego dwie polskie firmy logistyczno-kurierskie, Poczta Polska i InPost zdecydowały się połączyć swoje siły i pomagać - podkreślił Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej .

Powódź na południu i zachodzie Polski

Tama w Stroniu Śląskim w powiecie kłodzkim została przerwana. W Głuchołazach w powiecie nyskim napór wody zniszczył most tymczasowy. Do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju właściwie nie można dojechać. Pod wodą są ulice Kłodzka; głębokość wody w zalanych kwartałach w centrum miasta waha się od 50 cm do 1,5 metra. W wielu miejscach trwa ewakuacja ludności. Ze szpitala w Nysie, odciętego od miasta przez wodę, zostało ewakuowanych w niedzielę 33 pacjentów, w tym ciężarne kobiety i dzieci.