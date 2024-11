Polskie Linie Lotnicze LOT z nowym nadzorem

Nadzór właścicielski nad Polską Grupą Lotniczą oraz PLL LOT został przeniesiony z ministerstwa aktywów do resortu infrastruktury. W środę w życie weszła zmiana odpowiedniego rozporządzenia, opublikowana we wtorek w Dzienniku Ustaw.

Cel: usprawnienie budowy CPK

W uzasadnieniu do projektu rząd tłumaczył, że zmiana ma usprawnić budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. To bowiem w Ministerstwie Infrastruktury funkcjonuje pełnomocnik rządu ds. CPK. Skupienie w MI wszystkich podmiotów lotniczych korzystających z CPK, jest ważne ze względu na trwające prace projektowe, które muszą uwzględniać potrzeby spółek Grupy PGL na nowym lotnisku - uzasadnił decyzję rząd. Należąca w stu procentach do państwa Polska Grupa Lotnicza jest właścicielem 30,70 proc. akcji PLL LOT, reszta należy do Skarbu Państwa. PGL jest też właścicielem LOT AMS, LS Airport Services, LS Technics, PGL Leasing oraz Polskiej Akademii Lotniczej. Jak przypomniał we wtorek premier Donald Tusk, informując o przeniesieniu nadzoru nad PGL i PLL LOT, wcześniej z ministerstwa aktywów do resortu infrastruktury przeniesiono PKP.