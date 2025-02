Polska oberwie rykoszetem? "Kolejne cła będą miały większe znaczenie"

Cła Trumpa nie wpłyną znacząco na polski eksport

Podkreślono, że łączna wartość eksportu wyrobów "prawdopodobnie objętych cłami" na stal i aluminium z Polski do USA wyniosła 207 mln zł w 2023 r. "Podobny wynik Polska odnotowała w 2024 r. Odpowiadało to za niecałe 2 proc. eksportu do USA i 0,07 proc. łącznego eksportu Polski" - dodano. Wartość eksportu z Polski rosła mimo ceł wprowadzonych przez Donalda Trumpa w jego poprzedniej kadencji, "a po ich zawieszeniu przez Joe Bidena jeszcze szybciej, by w 2023 r. podwoić się w stosunku do 2018 r., gdy wprowadzone zostały pierwsze cła" - podali analitycy PIE. Przypomnieli, że wartość eksportu stali i aluminium objętych cłami z UE do USA wyniosła 11,5 mld euro w 2023 r., co stanowiło 2 proc. łącznego eksportu towarów do USA oraz 0,4 proc. łącznego eksportu Unii do państw trzecich.