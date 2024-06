Kolejowa solidarność. Polregio przejmie setki pracowników PKP Cargo

PKP Cargo i Polregio podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia do 300 pracowników. Program ma być realizowany jeszcze w czerwcu tego roku. To efekt problemów, między innymi finansowych, PKP Cargo.

"Polregio S.A. oraz PKP Cargo S.A. podpisały list intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników PKP Cargo (...). Program wsparcia nowego zatrudnienia dla pracowników PKP Cargo S.A. będzie realizowany już od czerwca br. i w nadchodzących miesiącach obejmie do 300 osób w grupach zawodowych zatrudnionych w zespołach drużyn trakcyjnych, drużyn manewrowych, rewizji technicznej oraz w obszarze utrzymania i napraw taboru" - poinformował we wtorek w komunikacie rzecznik prasowy PKP Cargo Krzysztof Losz.

PKP Cargo już w maju informowało o zamiarze skierowania od 1 czerwca część pracowników na tak zwane nieświadczenie pracy, czyli czasowo zwolnić ich z obowiązku świadczenia pracy. "Jedną z przyczyn podjęcia takich działań jest znaczący spadek przewozów kolejowych i utrzymująca się negatywna tendencja w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego, a co za tym idzie również spadek wpływów. Jest to równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych" - przekazał wówczas p.o. prezes PKP Cargo Marcin Wojewódka.