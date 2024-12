Koniec dużej inwestycji. Dają im dwa tygodnie na zapłatę niemal 190 milionów złotych

Polimex Mostostal zrezygnował z dalszej budowy bloku węglowego w puławskich Azotach i wezwał spółkę do zapłaty pozostałego wynagrodzenia, czyli ponad 189 milionów złotych. Według komunikatu spółki Azoty mają na to dwa tygodnie. Z kolei zdaniem Azotów Puławy odstąpienie przez Polimex od umowy jest nieuzasadnione.

Wezwanie do zapłaty

Jednocześnie konsorcjum wezwało Grupę Azoty Puławy do zapłaty pozostałego wynagrodzenia wynikającego z umowy, czyli 189 mln 159 tys. 547 zł 50 gr w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.

Zarząd Polimeksu Mostostal wyjaśnił, że 24 października 2024 r., z uwagi na pogarszającą się sytuację finansową Grupy Azoty Puławy i brak jej współdziałania w realizacji umowy, wskazujący na brak po stronie puławskich Azotów zdolności do wywiązania się z zobowiązań z tytułu zapłaty umownego wynagrodzenia, wystąpił do Grupy Azoty z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy w terminie 45 dni od daty doręczenia wezwania. Termin ten upłynął 9 grudnia 2024 r.

6 grudnia br. Grupa Azoty Puławy informowała, że przekazała liderowi konsorcjum – Polimeksowi-Mostostal gwarancję bankową na sumę gwarancyjną 2,3 mln zł na zabezpieczenie terminowej zapłaty wynagrodzenia za pozostałe do wykonania roboty budowlane objęte kontraktem. Spółka zaznaczyła, że dąży do wypracowania z Polimeksem-Mostostalem planu zakończenia inwestycji budowy bloku energetycznego .

Polimex Mostostal odstępuje od umowy

Azoty zaznaczały wcześniej, że ukończenie inwestycji było przez Polimex Mostostal wielokrotnie przekładane. Pierwotny termin z kontraktu zawartego w 2019 r. przewidywał oddanie bloku w III kwartale 2022 r. Kolejne harmonogramy mówiły o czerwcu 2023 r., końcu września 2023 r., następnie o połowie grudnia 2023 r. W styczniu br. przesłany przez wykonawcę harmonogram wskazywał na przekazanie bloku do eksploatacji w październiku 2024 r. We wrześniu br. termin został ponownie przesunięty – tym razem na kwiecień 2025 r.

Kary za opóźnienia w inwestycji

Grupa Azoty Puławy 18 października 2024 r. doręczyła Polimeksowi Mostostal notę obciążeniową w wysokości ponad 358,9 mln zł. Dodała, że kwota ta stanowi maksymalny limit kar za opóźnienia w realizacji inwestycji, tj. niedotrzymanie terminów kluczowych kamieni milowych: "Synchronizacji Bloku z KSE" oraz "Podpisania Protokołu Przyjęcia do eksploatacji".

Spółka wezwała wtedy do zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od doręczenia noty. 28 października br., w związku z nieuregulowaniem przez wykonawcę wymagalnych roszczeń, Grupa Azoty Puławy zażądała wypłaty z gwarancji bankowych - wystawionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Ochrony Środowiska jako zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu – łącznej kwoty 106 mln zł. "Z gwarancji bankowych wypłacone zostały maksymalne sumy gwarancyjne" - dodały Azoty.

Jeden z największych producentów nawozów

Grupa Azoty Puławy to jeden z największych producentów nawozów azotowych w Polsce, produkuje również melaminę. Spółka należy do Grupy Azoty - drugiego w UE producenta nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Wytwarza również poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.