Pokolenie Z nie potrzebuje studiów by odnieść sukces

Zaledwie 30 procent osób z pokolenia Z uważa, że wykształcenie wyższe jest kluczowe w osiągnięciu sukcesu zawodowego - wynika z badania Instytutu Badawczego IPC na zlecenie Politechniki Wrocławskiej. Największą wartością jest dla nich rodzina, a największe wsparcie dają im rodzice. Do pokolenia Z należą ludzie urodzeni w latach od 1995 do 2012.

Tylko 28,4 proc. uczniów uznało, że studia to niezbędny krok do rozpoczęcia kariery zawodowej - wskazało IB IPC w raporcie pt. "Skok w dorosłość". Niespełna 30 proc. ankietowanych uważa natomiast, że wykształcenie wyższe jest kluczowe w osiągnięciu sukcesu zawodowego.

Plan na przyszłość pokolenia Z

Mimo to, badania wynika, że uczniowie szkół średnich mają dojrzałe podejście do swojej przyszłości zawodowej. 60,6 proc. ankietowanych ma plany na przyszłość. Co czwarta osoba (26,6 proc.) opracowała konkretny plan co chce robić w życiu, a co trzecia (34 proc.) ma pewne pomysły w tym zakresie.