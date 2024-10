Pracę straci nawet pół tysiąca osób. Zwolnienia grupowe

Jak przekazano, zwolnienia będą miał miejsce "w terminie nie później niż do końca listopada 2024 r.". Dodano, że szacowany koszt przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych to 6,55 mln zł. PKP Cargotabor zakłada możliwość pozyskania środków w celu tymczasowego sfinansowania tych kosztów z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PKP Cargo wstrzymuje wypłaty odpraw i nagród

Postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo

25 lipca br. sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego. Dzień wcześniej zarząd spółki zapowiedział przeprowadzenie zwolnień grupowych. Pierwotnie miały one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych. Jak poinformował PAP kilka dni temu Wojewódka ostatecznie ma to być prawie 3800 osób.